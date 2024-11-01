Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: 'Tek kurtuluş adalete teslim olmak, yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirterek, "PKK’lı, YPG’li teröristler, destekleyenler, önündekiler, arkasındakiler, yanındakiler, terör sevicileri başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz. Tek kurtuluş adalete teslim olmak, yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Mecliste yaptığı konuşmayı sosyal medyada yayınladı. Akar paşlaşımında, "24 Temmuz 2015’ten itibaren başlayan terörle mücadele operasyonlarımız önce İkiyaka Dağları’nda dağların temizlenmesiyle devam etti. Türk askerinin, Mehmetçiğin karşısında tutunamayacağını anlayan teröristler il ve ilçelere gitmek suretiyle kazdıkları çukurlarla bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ve kazdıkları çukurlara Mehmetçik tarafından gömüldüler. PKK ve YPG ile mücadelemiz taarruzi bir anlayışla yüksek moral ve motivasyonla her şeye rağmen terörü yerinde, kaynağında yok etmek meselesiyle devam etmektedir. Sonuç olarak ’girilemez’ yerlere Mehmetçik girmiştir, ’ulaşılamaz’ denilen yerlere de çok şükür ulaşmıştır. Mehmetçiğin nefesi özet olarak teröristlerin ensesinde. PKK’lı, YPG’li teröristler, destekleyenler, önündekiler, arkasındakiler, yanındakiler, terör sevicileri başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz. Tek kurtuluş adalete teslim olmak, yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.