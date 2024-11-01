Kayseri'de 1 ayda 78 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı
Kayseri İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ekim ayında yapılan çalışmalarda 78 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, kumar oynatılan 4 işyerine işlem yapıldı.
Kayseri İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ekim ayında yapılan çalışmalarda; 78 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, kumar oynatılan 4 işyerine işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan
çalışmalar neticesinde; 25 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kurusıkı tabanca, 488 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda; hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 78 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 78 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 16 şahıs tutuklandı. 5 adet change yapılmış araç, 6 adet çalıntı oto, 9 adet motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 4 milyon 350 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Öte yandan kumar oynatıldığı tespit edilen; 4 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 4 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 15 şahsa 97 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ekiplerce ayrıca toplam 928 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 880 şahıs da yakalanırken, 313 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.