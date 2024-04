Milli yüzücünün tercihi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için 21 gün boyunca kamp yapan milli yüzücü Ekaterina Avramova’yı ağırladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla şehre kazandırılan ve 1850 metre yükseklikte hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, farklı branşlarda profesyonel spor takımlarının ve sporcuların tercih ettiği kamp merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye’yi daha önce 2 kez olimpiyatlarda temsil eden Bulgar asıllı milli yüzücü Ekaterina Avramova, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na gidebilmek için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 21 gün boyunca kamp yaptı. 2013 yılında Türkiye’ye yerleşerek, milli takım için mücadele etmeye başlayan Bulgar asıllı milli yüzücü Ekaterina Avramova’nın da tercihi Kayseri’deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi oldu. Kamp Merkezi’nde hazırlıklarını gerçekleştiren milli yüzücü Avramova, Paris 2024 Olimpiyatları’na katılabilmek için yoğun tempoda çalıştı. Milli yüzücü Ekaterina Avramova, burasını tercih ettiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Türk Milli Yüzme Takımı sporcusuyum, aynı zamanda Enka Spor Kulübü sporcusuyum. Çok eğlenceli bir kamptı. Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Burada daha çok elit sporcuyu daha yüksek seviyede antrenman yaparken görmeyi çok isterim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etmek istiyorum, burada ihtiyacım olan her imkânı bana sundukları için” diye konuştu. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Olimpik Yüzme Havuzu’nda çalışmalarının yanı sıra Yüksek İrtifa Kamp Merkezi içerisinde bulunan Kapalı Spor Salonu’ndaki Fitness Salonunda antrenman yapan Avramova, “Bu salonda ihtiyacım olan her şey vardı. Burada yaptığım çalışmaların yüzme antrenmanlarıma katkısı olduğunu düşünüyorum, çok teşekkür ederim hepsi için” dedi. Milli sporcunun antrenörü ve Türkiye Yüzme Milli Takım Kurul Üyesi Ender Kalpak ise, tesisin her anlamıyla donanımlı olduğunu belirterek, şunları söyledi;

“Buraya geliş sebebimiz 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlık amacıylaydı. Burada böyle güzel bir tesis olduğunu duyduğumuzda hemen hazırlıklara başladık. Buradaki arkadaşlarla irtibata geçtik. Türkiye Yüzme Federasyonu’nun imkânlarıyla burada 21 gün kamp yaptık. Tesisler her anlamda çok donanımlıydı. Kampımız çok güzel geçti. Ayrıca biz Enka Spor Kulübü olarak 4 ayrı branşta onlarca sayıda sporcuyla olimpiyatlara katılıyoruz. Hedefimiz tekrar 2024 Paris Olimpiyatlarına en fazla sayıda sporcu göndermek. Bu anlamda tekrar tesis çalışanlarına, herkese, belediye çalışanlarına teşekkür ederiz.”