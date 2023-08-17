Mimarsinan Mahallesi'nde hummalı çalışma başlıyor

Ulaşımı rahatlatmak ve mahalleyi daha nitelikli hale getirmek amacıyla yol ve çevre düzenlemesine hız kesmeden devam eden Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi'nde geniş çerçeveli yeni bir çalışmaya başlıyor.

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  • 17.08.2023 15:05
  • Güncelleme: 17.08.2023 16:01
Mimarsinan Mahallesi'nde hummalı çalışma başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ulaşımı rahatlatmak ve mahalleyi daha nitelikli hale getirmek amacıyla yol ve çevre düzenlemesine hız kesmeden devam eden Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi’nde geniş çerçeveli yeni bir çalışmaya başlıyor.

Vatandaşlarla buluşup mahallelinin sorunlarını dinleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Burada inşallah çeşitli düzenlemeler yapacağız. Dolayısıyla Mimarsinan Meydanı Kayserili vatandaşlarımızın ziyaret edebileceği çok daha nitelikli hale gelecek. Merkez Camide cenaze namazı kılınırken oldukça dar bir alanda kılınıyordu, şimdi yeni projeyle orayı genişleterek yeni bir alana taşıyoruz. Kültür Evini ve sosyal tesisleri inşallah yenileyeceğiz. Buraya bayanlar için güzel bir sosyal tesis planlıyoruz, inşallah onu yapacağız. Yollarla ilgili talepler var onları değerlendireceğiz. En iyi şekilde Mimarsinan Mahallemize hizmet edeceğiz. Mimarsinan denilince Mimarsinan’ın taş işçiliği akla gelmekte. Şu anda Kayseri’nin camilerinin birçok minaresi, kubbesi, tamamı neredeyse Mimarsinan Mahallesi’ndeki ustalarımız tarafından yapılmış durumda. Dolayısıyla onlara yakışır bir şekilde burada güzel hizmetler yapacağız. Vatandaşlarımızın konforunu arttırmak ve daha güzel bir alanda yaşamalarını sağlamak bizim için bizim için önemli. Bu sebeple yol yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarını önemsiyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

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İHA

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