Minibüs tıra çarptı: 11 yaralı

Kayseri'de yolcu minibüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Minibüs tıra çarptı: 11 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de yolcu minibüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Tomarza-Kayseri arası çalışan yolcu minibüsü, Tomarza-Turanlı yol ayrımı yakınlarında tıra çarptı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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