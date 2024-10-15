İl Sağlık Müdürü Erşan'dan meme kanseri risk grubuna davet

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan; Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Risk grubunda olan bireyleri sağlık tesislerine davet ediyoruz. Bu bizim en büyük sorumluluklarımızdan birisi" dedi.

Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Poliklinik girişinde stant kuruldu. Kurulan stantta görevli personellerce vatandaşlarla kanser ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı. Standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, riskli yaş gruplarındaki vatandaşları kanser taraması yaptırmak için sağlık tesislerine davet ederek; "Kanserle ilgili farkındalık haftası münasebetiyle bugün Erciyes Üniversitesi Hastanemizde İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane personeli ile birlikte bir faaliyet yürütüyoruz. Bakanlığımızın en çok üzerinde durduğu koruyucu sağlık hizmetleri noktasında da en fazla gayret gösterdiği alanlardan birisi kanser taramalarıyla ilgili konular. Risk grubunda olan bireyleri sağlık tesislerine davet ediyoruz. Bu bizim en büyük sorumluluklarımızdan birisi. Ülkemizde kolon kanseri, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri ile ilgili bakanlığımız ücretsiz olarak bütün sağlık tesislerinde tarama faaliyetlerini yürütmekte. Kayseri olarak hedef değerlere maalesef ulaşmış durumda değiliz. Vatandaşlarımıza özellikle bu konuda tekraren bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Bu hafta farkındalık oluşturmak adına sahada faaliyetler gösteriyoruz ama bu 1 güne, 1 haftaya has bir durum değil tabi ki. Yıl boyunca hedef kitle ne ise ücretsiz olarak sağlık tesislerinde tarama faaliyetleri yapılıyor. Vatandaşlarımızdan da özellikle istirham ediyoruz; risk grubundaki bireylerimiz müracaat ederlerse eğer ücretsiz bir şekilde sağlık tesislerimizde tarama faaliyetlerini yürütüyoruz. Erken tanı için bu çok önemli. Kanser ileri evrede veya yayılım gösterdiği anda yakalandığında hepimiz için travmatik süreçler yaşanıyor. Dolayısıyla ne kadar erken yakalarsak tedavi etme ihtimalimiz de o kadar yüksek oluyor. Bu yüzden bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, risk grubundaki bireylerimizi de sağlık tesislerimize davet ediyorum" dedi.

ERÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kayseri Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Doç. Dr. Bahadır Öz ise; "Bu ay Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Bütün kadınlar için geçerli ama bu ay için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Her kadın 20 yaşından sonra kendi kendini muayene ile başlıyor, 25 yaşından sonra klinik muayenelerine geliyor. Muayenelerinin üzerine biz ultrason ekliyoruz. 40 yaşından sonra ise yine en az yılda bir yapılmak üzere hastaların momografi çektirmesini istiyoruz. Bu arada kendi kendini muayene de çok önemli. Çünkü hasta bazen görüntüleme yaptırmasa bile kendi kendini muayene ile daha erken teşhis edebiliyor. Tabi bunu hepsini beraber düşünmek gerekiyor. Riskli hastaların daha kısa aralıklarla kontrole gelmesi gerekiyor. Umarım bu çalışmalarımız bir farkındalık oluşturur" ifadelerini kullandı.