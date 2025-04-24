Minik sporculardan 23 Nisana özel koşu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuk koşusu düzenledi.

Minik sporculardan 23 Nisana özel koşu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı’nda çocuk koşusu düzenledi. 7-15 yaş grubundaki çocukların katılım sağladığı etkinlik saat 14.00’te başladı. Koşu öncesinde, 13.00-13.45 saatleri arasında göğüs numaraları dağıtıldı ve 13.30’da profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılan ısınma hareketleriyle çocuklar, büyük koşuya hazırlık yaptı.

Haber Merkezi

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