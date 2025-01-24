'Miraç Kandilimiz, mutluluk vesilemiz olsun'

Mübarek günleri fırsat olarak bilip yılda bir kez yaşanan bu günlerde niyaz ve ibadet ederek istifade etmenin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek olan Miraç Kandili’nin de bu fırsatlardan biri olduğunu söyledi.

Miraç Kandili’ni bir arınma ve mutluluk vesilesi olarak niteleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu gecenin 3 aylar içerisindeki müstesna gecelerden birisi olduğunu dile getirerek, “Miraç Kandili, mübarek 3 aylar içerisinde müstesna günlerden, gecelerden birisidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bir gecede Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da semaya yükseldiği olayın gecesi, her türlü kudret sahibi Cenab-ı Allah’ın nelere kadir olduğunun beyanı ve Hz. Muhammed’in (sav), O’nun resulü olduğunun göstergesidir. Böyle olunca Mevla’mızın gücü her şeye yeter diyerek dua etmeli, barış, huzur, mutluluk ve sıhhat dilemeliyiz. Miraç Kandili’miz mutluluğumuza vesile olsun” temennilerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, mesajının sonunda Miraç mucizesinin yaşandığı gecenin faziletlerinin çok olduğunu dile getirerek, “Miraç gibi bir mucizenin çok faziletleri olduğu malumdur. Böylesine bir gecenin başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm İslam âleminin mübarek Miraç Kandili’ni kutluyorum” ifadelerini paylaştı.