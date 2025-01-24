Komşularının evini kurşunlamakla suçlanan Metin Işık, eşi ve oğlunun yeniden yargılanmasına başlandı

15 Ağustos 2022 tarihinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre şarkıcı Metin Işık ve oğlu M.I. ile husumetli komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Metin Işık ile oğlunun bulunduğu taraftan pompalı tüfekle komşularına doğru av tüfeği ile ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Olay sonrası şarkıcı Metin Işık ile eşi G.I. ve oğlu M.I. gözaltına alındı.



DAVA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Davanın karar duruşmasında Metin Işık 4 yıl 22 gün, tutuklu oğlu M.I. ise 42.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Bozma kararı sonrası yerel mahkemede yeniden yargılanan sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları reddetti. Mahkeme, güvenlik kameralarına da yansıyan silahlı kavganın yaşandığı olay yerinde keşif yapılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.



YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Bozma kararının ardından şarkıcı Metin Işık ile eşi ve oğlu, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada, güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi de tanık olarak dinlendi. Sanıklar ise üzerlerine atılan suçlamayı reddetti.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanıkların mevcut durumlarının devamına ve keşif yapılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.