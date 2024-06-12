Misafirler uzaktan, ilgi yakından

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri merkeze en uzak yerleşim yeri olan Sarız Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Misafirler uzaktan, ilgi yakından
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri merkeze en uzak yerleşim yeri olan Sarız Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Başkan Yalçın, ilk olarak başkanlık makamında kabul ettiği Türkçe Öğretmeni Büşra Ünsal ve beşinci sınıf öğrencileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Burada belediyenin görevleri ve faaliyetleriyle ilgili olarak genel bilgiler veren Başkan Yalçın daha sonra da belediye hizmet binasında yer alan birimleri gezdirerek yapılan çalışmaları anlattı.

Başkan Yalçın ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamasında, “Kayseri merkeze en uzak yerleşim yeri olan Sarız Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerini ve Türkçe Öğretmeni Büşra Ünsal’ı belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Yolları, bahtları açık olsun. Gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, minik ziyaretçilerine çeşitli hediyeler verirken, farklı ve keyifli bir gün geçiren çocuklar da Başkan Yalçın’a kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Misafirler uzaktan, ilgi yakından
Misafirler uzaktan, ilgi yakından
Misafirler uzaktan, ilgi yakından
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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