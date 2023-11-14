Mısır'dan Gazze'ye giren yardım tırı sayısı bin 135'e ulaştı

Mısır'dan Gazze Şeridi'ne 21 Ekim'den bu yana bin 135 yardım tırı giriş yaptı.

PAYLAŞ
  • 14.11.2023 18:13
  • Güncelleme: 14.11.2023 18:13
  • 83
Mısır'dan Gazze'ye giren yardım tırı sayısı bin 135'e ulaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mısır’dan Gazze Şeridi’ne 21 Ekim’den bu yana bin 135 yardım tırı giriş yaptı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’dan Gazze Şeridi’ne yardım tırlarının geçişi sürüyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, dün 155 yardım tırının daha Gazze Şeridi’ne giriş yaptığı belirtilerek, tırların gıda, su ve tıbbi malzeme taşıdığı aktarıldı.

Mısır’dan Gazze Şeridi’ne 21 Ekim’den bu yana bin 135 yardım tırı giriş yaptığını belirten Filistin Kızılayı, "Maalesef İsrail’in işgalci yetkilileri şu ana kadar akaryakıt girişine izin vermedi" dedi.

İsrail’in saldırılarından önce Gazze Şeridi’ne her gün 500’den fazla yardım tırı geçiş yaparken, 21 Ekim’den bu yana bölgeye günde ortalama 47 yardım tırı giriş yaptı.

galeri
galeri
galeri
Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Dr. Banu Açmaz: 'Diyabet en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde'

Dr. Banu Açmaz: 'Diyabet en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde'

Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Açılıyor

Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Açılıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz'

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz'

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Talas'ta çocukların tatil keyfi sürüyor

Talas'ta çocukların tatil keyfi sürüyor

Kayseri'de öğretmenlere futbol eğitimi verilecek

Kayseri'de öğretmenlere futbol eğitimi verilecek

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

6
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın annesi vefat etti

İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş başlattı

İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e 5 günlük yürüyüş başlattı

DAHA FAZLA
Mısır'dan Gazze'ye giren yardım tırı sayısı bin 135'e ulaştı

Mısır’dan Gazze’ye giren yardım tırı sayısı bin 135’e ulaştı

Üstad Necip Fazıl'ın emaneti Büyük Doğu Yayınları'nın başına torunu geçti

Üstad Necip Fazıl’ın emaneti Büyük Doğu Yayınları’nın başına torunu geçti

Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Başkan Büyükkılıç: 'Birikimimizle, ekibimizle durmak yok, koşmaya devam'

Başkan Büyükkılıç: 'Birikimimizle, ekibimizle durmak yok, koşmaya devam'

Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti

Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti