Mobil Başkan Tınaztepe'de ilgiyle karşılandı

Melikgazi Belediyesi'nin ilçe sakinleri tarafından beğenilen uygulaması 'Mobil Başkan' Tınaztepe Mahallesi'ne konuk oldu.

Mobil Başkan Tınaztepe'de ilgiyle karşılandı
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi’nin ilçe sakinleri tarafından beğenilen uygulaması ‘Mobil Başkan’ Tınaztepe Mahallesi’ne konuk oldu.

Melikgazi’de yaşayan her bir vatandaşın talebiyle tek tek ilgilenerek çözüm sağlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, teknik ekibiyle birlikte vatandaşı dinlemeye devam edeceklerini belirterek; "Başkan yardımcılarım, birim müdürlerim, meclis üyelerim, teknik ekibimle birlikte makamı Tınaztepe Mahallemize taşıdık. Tınaztepe Mahallemizde birçok hizmetimiz oldu. İlk açtığımız sağlık ocağı ’Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’ idi. Şimdi farklı farklı hizmetleri de buraya kazandırıyoruz. Kocatepe-Tınaztepe sınırına güzel bir okul ve Kur’an kursu yapıyoruz inşallah. Burada elimizden geldiğince sizlerin isteklerini karşılamaya çalışacağız. Buraya sizleri dinlemeye, taleplerinizi almaya geldik. Gücümüz yettiğince elimizden geleni yapacağız. Seçimler biteli 6 ay oldu ama biz sahalardayız. ’Mobil Başkan’ uygulaması ile vatandaşlarımızı ziyaret ediyor; yapacağımız işleri vatandaşlarımızla istişare ediyoruz. Muhtarlığımızı karşı tarafa taşımak istemiştik. İnşallah taşıdığımız zaman muhtarımız da heyeti ile birlikte mutlu olacak. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Mobil Başkan ile talep ve önerilerine hızlı bir şekilde çözüm sağlanmasından memnun olan vatandaşlar Başkan Palancıoğlu’na uygulamasından ve ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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