Vali Gökmen Çiçek 'Yarışma, Kayseri'nin tanıtımına yüksek derecede katkı sağlayacak'

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Snowcross World Championship) Tanıtım Toplantısı, Erciyes Kardan Adam Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Kültür Ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek; “Türkiye’nin en donanımlı, en planlı, en yakışıklı ve en güzel dağı olarak adlandırılan Erciyes Kayak Merkezi’nde bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan Dünya Snowcross Yarışması’nın basın tanıtımını hep beraber yaptık. Büyükşehir Belediyemizin himayeleri, destekleri ve çabalarıyla başarılan bu yarışmanın tüm dünyada, 80 ülkede yayınlanacağını; geçen sene de yayınlandığını ve tüm uluslararası basında yer alacağını biliyoruz. Geçen sene düzenlenen yarışmanın ardından etkileşiminin ne noktada olduğunu, ilimize nasıl katkı sağladığını gururla fark ettik. Dolayısıyla bu yarışmanın hem Kayseri’nin tanıtımına hem de turizm ekonomisine yüksek derecede katkı sağladığını biliyoruz. Ayrıca yeni otel yatırımlarını teşvik edeceğini de memnuniyetle bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kayserilileri böyle bir şampiyona ile buluşturduğu için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.