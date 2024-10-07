Bu hafta Kayseri'de iki fuar birden açılıyor

11 Ekim Cuma günü açılacak 7.Kayseri Kitap Fuarı'nın yanısıra 8 Ekim'de de Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSmall AVM’de de mobilya fuarı açılıyor.

KUMSmall AVM’de düzenlenecek olan mobilya fuarı yarın açılacak. 8-13 Ekim tarihleri arasında yapılacak fuarda 4 binden fazla üreticinin ürünleri görücüye çıkacak. Fuarın açılışı yarın 14.30’da Erkilet Kapı girişindeki tören alanında yapılacak. Açılış töreni öncesi saat 12.30’dan itibaren ise tören alanında e ticaretin önemli firmalarının sunum ve panelleri olacak.