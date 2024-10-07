Bu hafta Kayseri'de iki fuar birden açılıyor

Bu hafta Kayseri'de iki büyük fuar birden açılıyor. 8 Ekim salı ve 11 Ekim Cuma günü açılacak iki fuar için Kayseri'ye çok sayıda ziyaretçi gelecek.

Bu hafta Kayseri'de iki fuar birden açılıyor
Kayseri GündemEditör

11 Ekim Cuma günü açılacak 7.Kayseri Kitap Fuarı'nın yanısıra 8 Ekim'de de Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSmall AVM’de de mobilya fuarı açılıyor.

KUMSmall AVM’de düzenlenecek olan mobilya fuarı yarın açılacak. 8-13 Ekim tarihleri arasında yapılacak fuarda 4 binden fazla üreticinin ürünleri görücüye çıkacak. Fuarın açılışı yarın 14.30’da Erkilet Kapı girişindeki tören alanında yapılacak. Açılış töreni öncesi saat 12.30’dan itibaren ise tören alanında e ticaretin önemli firmalarının sunum ve panelleri olacak.

İHA
Kayseri Gündem

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