Mobilya Fuarı Kumsmall AVM Koridorlarında Başladı

Mobilya sektörünün Kayseri’de çok gelişmiş durumda olduğunu ifade eden Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, “Fuar bugün başladı 20 Nisan pazar günü bitecek olan dünyanın en modern mobilya fuarına tüm toptan mobilya ticareti yapanları ve özellikle cumartesi pazar günü halk günü burası Kayseri ve bölgedeki mobilya ihtiyacı olan evlenecek olan gençlerimizi evini değiştirenler ve mobilya ihtiyacı olanları Kayseri Kumsmall AVM'ye bekliyoruz” dedi.

Kumsmall Mobilya Fuarı, 15-20 Nisan tarihleri arasında Kumsmall Fuar Merkezi’nde açık kalacak. Kumsmall Mobilya Fuarı’nın yapıldığı Kumsmall Mobilya AVM’de yüzlerce firma on binlerce modeliyle yer alıyor. Fuara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda alıcının katılması bekleniyor. Mobilya sektörünün Kayseri’de çok gelişmiş durumda olduğunu ifade eden Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, “İstanbul'daki mobilya fuarı düzenlenen alanlardan daha büyük bir alanda şu anda Kayseri mobilya sektörü mobilyasını sergiliyor. Fuar bugün başladı 20 Nisan pazar günü bitecek olan dünyanın en modern mobilya fuarına tüm toptan mobilya ticareti yapanları ve özellikle cumartesi pazar günü halk günü burası Kayseri ve bölgedeki mobilya ihtiyacı olan evlenecek olan gençlerimizi evini değiştirenler ve mobilya ihtiyacı olanları Kayseri Kumsmall AVM'ye bekliyoruz. Kayseri Türkiye'nin en büyük Mobilya üretim merkezi hem firma sayısı anlamında Hem üretim anlamında hem de ihracat anlamında mobilya sektörü Kayseri'de çok gelişmiş durumda dünyanın dört bir yanına Kayseri'de üretilen mobilyaları satmaya çalışıyoruz fuarımız Kayseri’mize mobilya sektörümüze alışveriş merkezindeki mağazalarımıza ve katılımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.