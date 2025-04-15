Milletvekili Cıngı Kayseri'de yaşanan Zirai Don olayını meclise taşıdı

Özellikle Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi bölgelerinde büyük zararlar meydana geldiğini belirtti.

Cıngı, “Ülkemizin yakından takip ettiği bir don felaketiyle karşı karşıyayız. Zarar gören bütün çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye ifade etti. Kayseri'nin “meyve deposu” olarak bilinen bu bölgelerde, elma, kayısı ve kiraz ağaçlarının neredeyse yüzde 100 oranında zarar gördüğünü vurgulayan Cıngı, “Bu yıl Türkiye’nin en ünlü elmalarından Yahyalı elmasına ve Yeşilhisar kayısısına ulaşmanın güçleştiğini görüyoruz” dedi.

Cıngı, devletin sosyal devlet anlayışına vurgu yaparak, “Devletimiz her zaman çiftçisinin yanında olmuştur ve bu durum karşısında da destek vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.