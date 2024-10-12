Mobilya Fuarında 4 sandalyenin üzerine duran 2.2 tonluk araç ilgi çekiyor

Kayseri’de devam eden Anadolu Mobilya Fuarı’nda yer alan firmalardan olan Balzo Home, ürün sağlamlıklarını göstermek amacıyla 4 sandalye üzerine yaklaşık 2 ton 200 kilogramlık aracı koydu. Balzo Home Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Zekier konuyla ilgili, “Ürünümüzün sağlamlığını da göstermek için yapacak bir sürü şey vardı ama biz biraz daha ilgi çeksin istedik, üstüne araç koyalım dedik. 4 adet seri üretimdeki bolivia sandalyenin üzerine koyduk” dedi.

Nobel Expo tarafından düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB), Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarı ile birlikte Türkiye’nin en büyük mobilya şehirlerinden yüzlerce üretici, dünyanın dört bir yanından gelen on binlerce profesyonel satın alıcıyla buluşacak.

4 adet seri üretimdeki sandalyelerinin üzerine 2 ton 200 kilogramlık aracı koyan Balzo Home, ürünlerinin sağlamlığını bu şekilde sergiliyor. Konu hakkında Balzo Home Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Zekier, “Biz ilklerin firmasıyız, yaptığımız şeyler genelde ilk oluyor, ürünler, tasarımlar, niş sistemimiz dahil her şey, bunu da tek biz yapıyoruz bildiğim kadarıyla bizden sonra yapan olmadı. Yine ilgi çekici bir şey yapalım dedik, yine ürünümüz ön planda olsun, ürünümüzü gösterelim kalitemizi, sağlamlığımızı gösterelim dedik. Ürünümüzün sağlamlığını da göstermek için yapacak bir sürü şey vardı ama biz biraz daha ilgi çeksin istedik, üstüne araç koyalım dedik. Sonra koyacağımız araçlardan daha ağırını, sağlamını derken yanlış hatırlamıyorsam 2 ton 200 kilogram olan bu aracı koymaya karar verdik. 4 adet seri üretimdeki bolivia sandalyenin üzerine koyduk. Bu sandalyelerin hepsi seri üretimden çıkan dünkü ürünlerdir. Fuarda gayet güzel bir ilgiyle karşılaştık. Gelen herkes buraya bir geliyor, içeriye bakıyor, güzel bir ilgi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.