Mobilyada Moda Show etkinliği

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, 20-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Mobilyada Moda Show etkinliğinin Kayseri mobilya sektöründe yeni dönemin ilk adımı olacağını söyledi. Başkan Sarıkaya, Mobilyada Moda Show’un hemen ardından 11-19 Mayıs tarihlerinde Evlilik Festivali yapılacağını ve her iki etkinliğin de Ekim ayından itibaren fuara dönüştürüleceğini söyledi.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, sadece Kayseri mobilya sektöründe değil Türkiye mobilya sektöründe perakende ve toptan ticaret için yeni bir dönemin başladığını ve bu dönemde KUMSmall AVM’nin çok daha etkin rol oynayacağını belirtti.

Mobilyada Moda Show adı altında 20-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan etkinliğe yurt içi ve yurt dışından çok sayıda alım heyetinin katılacağını vurgulayan Başkan Sarıkaya, “KUMSmall Mobilyada Moda Show 2024 etkinliğimiz için yurt içi ve yurt dışından toptan mobilya alıcılarının davet edilmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Şu ana kadar 2.500’den fazla kişiden etkinliğimize gelecekleri yönünde teyit aldık. Yurt dışından da katılacağını ifade edenlerin sayısı 150’yi aştı. Bu sayının daha da artacağına inanıyorum” dedi.

Mobilya sektörü Kayseri’de buluşuyor

Mobilyada Moda Show’un 20 Nisan Cumartesi günü başlayacağını, resmi açılış töreninin ise 22 Nisan Pazartesi yapılacağını ifade eden Başkan Ercan Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Resmi açılış günümüzde Türkiye mobilya sektörü Kayseri’de buluşacak. Türkiye Ağaç İşleri Federasyonumuzun yönetim kurulu ve federasyonumuza bağlı 148 odanın başkanları Kayseri’ye gelecek. Açılış törenimizin ardından Ağaç İşleri Federasyonu’muzun Başkanlar Kurulu Toplantısı da şehrimizde yapılacak. Mobilyada Moda Show 28 Nisan’a kadar sürecek ve mobilya almak isteyenler için fırsatları da beraberinde getirecek.”

KUMSmall fuarlar dönemi başlayacak

KUMSmall A.Ş. olarak fuar yetki belgesini aldıklarını da dile getiren Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Mobilyada Moda Show ve hemen ardından 11-19 Mayıs tarihleri arasında yapacakları Evlilik Festivali’nin Ekim ayından itibaren fuarlara dönüşeceğini söyledi. Çok farklı ve etkili bir fuar anlayışı ile Mobilyada Moda Show, Evlilik Fuarı, Otel-Restoran-Cafe Mobilyaları Fuarı, Balkon-Bahçe Mobilyaları Fuarı gibi önemli fuarlar düzenleyeceklerini vurgulayan Başkan Sarıkaya, bu fuarlarla Kayseri’nin dünya mobilya ticaretinin Türkiye’deki en önemli merkezi olacağını ve mobilyada modanın Kayseri’de belirleneceğini kaydetti.