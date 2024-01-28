Modifiyeli araç tutkunları dernekleşti

Nevşehir’de klasik otomobil ve modifiyeli otomobil severleri bir arada tutmak için harekete geçen gençler ilk ’NEVFEST Otomobil Sevenler Derneğini’ kurdu.

Özellikle klasik ve modifiyeli otomobil sahiplerini bir araya getirmeyi hedefleyen derneğin açılışını Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran yaptı. Açılışa modifiyeli araçları ile gelen dernek üyesi gençler Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’dan gösteri ve festivallerini yapabilecekleri alan talebinde bulundu. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da; “İnsanın bir hobisinin olması çok güzel bir şey. Bu açıdan da gençlerimizi tebrik ediyorum. Belediye olarak bizler sizlerin yardımcısı olmaya hazırız. Önümüzdeki dönemde bu hobiyi istenilen seviyeye getirmek için birlikte çalışırız. Öncelikle de sizlerin bu tür faaliyetlerinizi ve gösterilerinizi yapabilmeniz için bir yer yapalım. En kısa zamanda da burada bir festival düzenleyelim” şeklinde konuştu.

Modifiyeli araç tutkunu Hamza Gizler de, modifiyeli araçların bir tutku ve aşk olduğunu söyledi.