Mondihome Yeni Koleksiyonunu Görücüye Çıkardı

Şık ve zarif çizgilere sahip tasarımlarıyla tanınan Mondihome, 2023 için hazırladığı yeni koleksiyonunu 'Tarzını Keşfet' mottosuyla görücüye çıkardı.

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  • 21.03.2023 09:40
  • Güncelleme: 21.03.2023 10:03
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Mondihome Yeni Koleksiyonunu Görücüye Çıkardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şık ve zarif çizgilere sahip tasarımlarıyla tanınan Mondihome, 2023 için hazırladığı yeni koleksiyonunu ‘Tarzını Keşfet’ mottosuyla görücüye çıkardı.

Genç ve yenilikçi tarzıyla dikkat çeken mobilya markası Mondihome’un yeni reklam filmiyle görücüye çıkardığı 2023 kreasyonu; şık, zarif ve fonksiyonel tasarımları ile göz dolduruyor. Evini yenilemek isteyenleri 2023 yılı mottosu ile ‘Tarzını Keşfet’meye davet eden marka; Adriana, Iron ve Dolce Klasik koleksiyonlarıyla birbirinden özel ve farklı seçenekler sunuyor. Beyazın gold detaylarla içiçe geçtiği Dolce Klasik zarif ve şık detayları ile dikkat çekerken, Adriana ahşabın sıcaklığı ile sade ve rahatına düşkün olanların tarzını tamamlayacak parçalara sahip. Modüler tasarımı ile istediğiniz köşe takımını oluşturabileceğiniz Iron ise modern ve fonksiyonel özellikleriyle yaşam alanlarını keyfine göre düzenlemek isteyenlerin gözdesi olmaya aday.

Mondihome’un şık, zarif ve fonksiyonel 2023 koleksiyonuna Mondihome mağazaları ve internet sitesi mondihome.com.tr’den ulaşmak mümkün.

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İHA

Kayseri Gündem
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