Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı: 40 ölü

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda en az 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin ise yaralandığı açıkladı.

Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı: 40 ölü
Kayseri GündemEditör

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova’daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda en az 40 kişinin öldüğünü, 100’den fazla kişinin ise yaralandığı açıkladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Binası’nda yer alan konser alanına maskeli en az 3 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralı sayıları netleşmeye başladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda şu ana kadar en az 40 kişinin öldüğü ve 100’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırının ardından açıklama yapan Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen bu terör saldırının kınanmasıyla ilgili birçok mesaj alıyor" dedi.

Zaharova ayrıca saldırının BM tarafından kınanmasını talep ettiklerini söyledi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov saldırıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürekli olarak bilgilendirildiğini söyledi.

Konser salonundaki 100 kişinin tahliyesi tamamlanırken çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Saldırının ardından yangın çıkan binaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç'tan öğretmenlere 'ulaşım indirimi' müjdesi
Başkan Büyükkılıç'tan öğretmenlere 'ulaşım indirimi' müjdesi
Özkırış'tan her ilçeye 'Tıbbi Görüntüleme Merkezi' projesi
Özkırış'tan her ilçeye 'Tıbbi Görüntüleme Merkezi' projesi
Kayseri en ucuz suyu tüketen 2'inci il
Kayseri en ucuz suyu tüketen 2'inci il
115 polisin katıldığı torbacı operasyonunda 10 tutuklama
115 polisin katıldığı torbacı operasyonunda 10 tutuklama
Su tasarrufuna dikkat çekmek için conta dağıttılar
Su tasarrufuna dikkat çekmek için conta dağıttılar
Eşini kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Eşini kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldüren kadının yargılanmasına başlandı