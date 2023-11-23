Mossad'ın peşine düştüğü Demir Kubbe'yi çökerten ismi MİT kurtardı!

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın operasyonlar ilgili açıklamaları şöyle;

"Gerçekten de Hollywood filmlerini aratmayacak bir hikayesi var. 2015-2016 yıllarında Demir Kubbe geçici bir körlüğe neden oluyor. Ve Hamaslı savaşçılar Demir Kubbe'nin körlük yaşadığı o noktalarda İsrail'e roket atışları gerçekleştiriyor, nokta atışları yapıyor. Tabi İsrail bu duruma çok şaşırıyor ve bir teknik çalışma başlatılıyor."

MOSSAD ajanlarının 3 yıllık çalışmanın ardından Omar Z.M.A. isimli Gazzeli bir bilgisayar yazılımcısı dahi bir gencin o efsanevi Demir Kubbe'ye körlük yaşattığını, özel bir yazılım geliştirdiğini ve o yazılımla Demir Kubbe'de bir körlük yaşattığını tespit ediyor.

"MOSSAD'IN BAŞINI AĞRITABİLECEK ÖNEMLİ BİR GENÇ"

MOSSAD ajanları daha sonra bu gencin peşine takılıyor. Bu genç de sadece Demir Kubbe'de körlük yaşatmıyor. Gazze İçişleri Bakanlığı koordinesinde bir yazılım geliştiriyor. İsrailli komutanların android tabanlı bütün telefonlarına sızmayı da başarıyorlar. Böylesine dahi denebilecek, MOSSAD'ın başını ağrıtabilecek önemli bir yazılımcı bir genç.

MOSSAD EFSANESİ YIKILDI

Psikolojik bir algı oluşturuluyor... 'MOSSAD kusursuz', 'MOSSAD hatasız', 'MOSSAD dünyanın bütün ülkelerinde kuş uçurtmuyor' algısı var. Aslında bu olayla efsane yıkılmış oluyor. Neden? Bu Omar A. kim? Gazze İslam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmuş. Yazılım konusunda kendisini çok geliştirmiş ve yazılım alanında dahi seviyesine sahip. 1991 doğumlu, gencecik bir çok. MOSSAD'a ve İsrail'e müthiş zor anlar yaşatıyor yaptığı o yazılımla.

AMAÇ KAÇIRIP TEL AVİV'E GÖTÜRÜP SORGULAMAK

Kimliği tespit edilen Omar A. önce Mısır'a gidiyor. Mısır'ın ardından İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da yazılımla ilgili porgramlar ve eğitimler veriyor, seminerler veriyor geçimini İstanbul'da bu şekilde sağlıyor. Ama MOSSAD diyor ki; 'Biz Omar A.'yı İstanbul'dan kaçırmamız mümkün değil?' Amaç ne? Omar A.'yı kaçırıp Tel Aviv'e götürmek, orada sorgulamak.

NORVEÇ VE FRANSA'DAN GELEN ŞÜPHELİ İŞ TEKLİFİ

MOSSAD burada kendi açığını da bulamamış. Zaten amaç o. O açık ne onun öğrenmek istiyorlar aslında. Öldürmeyi tercih etmiyorlar çünkü o kritik bilgiye ulaşmaları gerek. MOSSAD hemen Norveç'ten yazılım firması adı altında iş tekliflerinde bulunuyor.

Diyorlar ki; 'Sana 20 bin dolar maaş vereceğiz. Bu maaş ile gelip bizimle Norveç'te çalışır mısın?' Tabi Omar A.'da zeki bir çocuk, 'Bunlar MOSSAD ajanları olabilir.' diyor, 'Gelemem' diyor. MOSSAD ajanları asla gencin peşini bırakmıyor. Bu sefer Fransa'daki bir şriket adına MOSSAD ajanları geliyorlar, temas kuruyorlar.

İSTANBUL'DA MOSSAD AJANI GÖZALTINA ALINDI

MİT'in istihbarata karşı koyma timleri aslında bu operasyonun kahramanları. Bunlar MOSSAD ajanları ve Omar A. ile irtibat kuran, onu kaçırmak isteyen, iş teklif eden kişiler. Bunların da kimliği tespit ediliyor. Hatta İstanbul'da da bir operasyon yapılıyor ve o operasyonda bir MOSSAD ajanı gözaltına alınıyor.

DAHİ GENCİ İSTANBUL'DA ÇIKARMAK İSTİYORLAR

Daha sonra Fransa'dan bir şirket 'İstanbul'da çalışırsan 5 bin dolar vereceğiz. Ama Fransa'da çalışırsan sana 20 bin dolar para vereceğiz' diyor. Amaç İstanbul'dan çıkarmak. Çünkü İstanbul'da MİT, dahi yazılımcı Omar A.'nın kaçırılmasına asla izin vermiyor. Çünkü MİT de Omar A. ile ilgili çalışmalar yapıyor.

Daha sonra Brezilya'daki et fabrikasından diyorlar ki; 'Biz et fabrikasında çalışıyoruz. İnsan kaynakları bölümündeyiz. Bir yazılım istiyoruz' Hatta belli miktarlarda paralar veriyorlar ona, güven sağlıyorlar. Omar A. o teklifi de kabul etmiyor.

KUALA LUMPUR TATİLİ VE NEFES KESEN OPERASYON

Omar A. Malezya'ya tatile gideceğini söylüyor. MİT dikkatli olmasını söylüyor, 'Senin cep telefonuna bir yazılım yükleyeceğiz. Cep telefonun kapalı olsa bile konum bilgisi İstanbul'a gelecek' diyor ve Omar A.'nın cep telefonuna bir yazılım yükleniyor. Omar A. Malezya'ya Kuala Lumpur'a gidiyor.

YAKALANAN OMAR A. BİLGİLERİ MOSSAD'A VERMEDİ

Omar A. arkadaşlarıyla Kuala Lumpur'da arkadaşlarıyla gezerken MOSSAD ajanları hemen arabaya bindirip dağ evine götürüyorlar. Burası Omar A.'nın kaçırıldığı yer. Görüntülü olarak Tel Aviv ile MOSSAD merkeziyle sorguluyorlar. 36 saat boyunca sorguluyorlar ama Omar elindeki o bilgileri MOSSAD ajanlarına vermiyor.

Omar A.'nın kaçırıldığı bilgisini MİT hemen tespit ediyor. Malezya'daki özel harekat birimleri uyarılıyor ve Omar'ın kaçırıldığı o dağ evine Malezya Özel Harekat Polisleri bir operasyon düzenliyor. MİT bu operasyonla Omar'ı kurtarıyor ve İstanbul'a getiriyor.

İSTANBUL'DA GÜVENLİ EVDE KORUMA ALTINA ALINDI

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İstanbul'da şu an güvenli ev denilen, MİT tarafından özel korunan güvenli bir evde koruma altında. Böylece MOSSAD'ın eline geçmesi engellenmiş oluyor.

Bu önemli operasyonun ardından, geçtiğimiz haftalarda MİT koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bir Mossad ajanını İstanbul'da yakaladı. Filistinli Omar A.'ya bir proje ortaklığı çerçevesinde yaklaşan Foad Osama Hıjazi, MİT tarafından deşifre edilince düğmeye basıldı. Hıjazi, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a casusluk yapmaktan İstanbul'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHİ YAZILIMCI SAFE HOUSE'TA TUTULUYOR

MİT'in devreye girmesi sonucu kurtarılan Omar A., Türkiye'ye getirildi. MİT kontrolündeki bir Safe House'ta (Güvenli Ev) kalan Omar A., ustası olduğu yazılım çalışmalarına da devam ediyor.

MALEZYA'DAKİ İLK OLAY DEĞİL

Çoğunluğu Müslüman olan ve Filistin davasının güçlü bir destekçisi olan Malezya'nın İsrail ile herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmuyor. SABAH'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, İsrail devletinin Malezya'daki kaçırılma vakası ilk değil. 2018 yılında yine Hamas üyesi Gazze doğumlu elektrik mühendisi Fadi Muhammed el-Batş, Kuala Lumpur'da Mossad'a bağlı çalışan iki motosikletçi tarafından vurularak öldürüldü. Malezya yerel medyası da Fadi Muhammed el-Batş'in İsrail gizli servisi tarafından öldürüldüğünü yazdı.

Kaynak:Haber vakti