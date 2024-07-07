Hollanda - Türkiye maçını izlemeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ali Çamlı da eşlik etti

Türkiye ile Avusturya arasında oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında iki gol atan ve sevincini kurt işareti yaparak kutlayan Melih Demiral FIFA tarafından 2 maç ceza almıştı. Bu karar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millilerimize destek vermek için Almanya’ya gitti. Türkiye ile Hollanda arasında Berlin’de oynanan EURO 2024 çeyrek final maçını izlemeye giden Erdoğan’a eşlik edenler arasında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müsabaka öncesi Türk taraftarları selamladığı anda yanında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın olduğu görüldü. Başkan Ali Çamlı gurbetçi iş insanları ile görüşmek ve transfer yasağı nedeniyle bir süredir Avrupa’da bulunuyor.