Motorine indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 1 kuruşluk indirim beklenmektedir.

Motorine indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (23 Mart 00.00) itibaren 1 lira 1 kuruşluk indirim uygulanması bekleniyor.
İndirimle birlikte 44 lira 28 kuruştan satılan motorinin litresi 43 lira 27 kuruşa düşecek. 
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 44,65 TL
Motorin (dizel): 44,28 TL (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 22,55 TL.

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