Motorine indirim kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde uygulanması beklenen 41 kuruşluk indirim kesinleşti.
- 04.01.2024 22:19
- Güncelleme: 04.01.2024 22:19
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (05 Ocak - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 41 kuruş indirim yapılacak.
40 lira 37 kuruştan satılan motorinin litresi, indirimle birlikte 39 lira 96 kuruşa düşmesi bekleniyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 37,79 TL,
Motorin (dizel): 40,37 TL, (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 19,56 TL.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN