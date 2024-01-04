Motorine indirim kesinleşti

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (05 Ocak - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 41 kuruş indirim yapılacak.

40 lira 37 kuruştan satılan motorinin litresi, indirimle birlikte 39 lira 96 kuruşa düşmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 37,79 TL,

Motorin (dizel): 40,37 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 19,56 TL.