Motorine zam beklentisi
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 50 kuruşluk zam beklentisi oluştu.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (13 Haziran - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruşluk zam beklentisi oluştu. 40 lira 76 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla birlikte 42 lira 26 kuruşa yükselmesi bekleniyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 41,69 TL,
Motorin (dizel): 40,76 TL, (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 20,29TL.