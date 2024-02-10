Motorine zam beklentisi

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 55 kuruşluk zam uygulanması bekleniyor.

Motorine zam beklentisi

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren (13 Şubat 00:01) 2 lira 55 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Fiyat artışıyla birlikte 42 lira 93 kuruştan satılan motorinin litresi 45 lira 48 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 40,58 TL
Motorin (dizel): 42,93 TL (Zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 20,59 TL.

1ha

Bakmadan Geçme

Karayel: Kayseri sülük üreticiliğinde Türkiye'deki ilk ve tek örnek'
Karayel: Kayseri sülük üreticiliğinde Türkiye'deki ilk ve tek örnek'
Hulusi Akar: 'Filistin'de 7 bin 700 kayıp Filistinli var'
Hulusi Akar: 'Filistin'de 7 bin 700 kayıp Filistinli var'
Kayseri'de mayıs ayında Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlenecek
Kayseri'de mayıs ayında Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlenecek
CHP'li başkan adayına bıçaklı saldırı
CHP'li başkan adayına bıçaklı saldırı
'Kuş Cenneti' Hürmetçi Sazlığı'nda 5 bin su kuşu sayıldı
'Kuş Cenneti' Hürmetçi Sazlığı'nda 5 bin su kuşu sayıldı
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Türkiye'de ilk kez Erciyes'te düzenlenecek
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Türkiye'de ilk kez Erciyes'te düzenlenecek