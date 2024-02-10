Motorine zam beklentisi
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 55 kuruşluk zam uygulanması bekleniyor.
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren (13 Şubat 00:01) 2 lira 55 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Fiyat artışıyla birlikte 42 lira 93 kuruştan satılan motorinin litresi 45 lira 48 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 40,58 TL
Motorin (dizel): 42,93 TL (Zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 20,59 TL.