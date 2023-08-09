Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya düzeneği hazırlayan 2 kişi yakalandı

Nevşehir’de Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı’nda (MTSAS) üstünde kopya ekipmanları bulunan iki sürücü adayı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ‘kaçakçılığın önlemesi’ çerçevesinde çalışma başlattı. Yapılan 3 ayrıca çalışmada, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri ehliyet sınavı girişi sırasında 2 şahıs üzerinde kopya ekipmanları ile yakalandı.

Kopya çekmek isteyen adayların üstünden 2 adet wifi aleti, 4 adet sim kart, 2 adet görüntü iletim cihazı, 2 adet kulaklık, 2 adet dinleme cihazı ele geçirildi.

Yakalanan iki şahıs adli makamlara sevk edildi.