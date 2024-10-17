Motosiklet hırsızı 2 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yapılan 20 saatlik kamera inceleme çalışmaları sonucunda U.K.(32), O.K(24) yakalandı. 2 kişi sevk edildiği adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı motosiklet sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.