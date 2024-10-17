Kayseri Barosunda devir teslim töreni düzenlendi

Kayseri Barosu Olağan Genel Kurulu ve seçimi gerçekleştirildi. Dört adayın yarıştığı seçimlerde 892 oyla başkan seçilen Murat Tolga Özsoy mazbatasını alarak görevi Ali Köse’den devraldı. Kayseri Adliyesi içerisinde bulunan Baro Konferans Salonunda gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan önceki dönem Baro Başkanı Ali Köse hayırlı olsun dileklerini sunarken görevi devralan Murat Tolga Özsoy, “ Sayın Ali Köse ve ekibine önceki dönem 2 yıl bu güzel görevi yapan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim. Biz seçim öncesi yola çıkarken bir grup kurduk ve ‘100’üncü Yıl’ adını verdik. Sebebi 2026 senesi Kayseri Barosunun 100’üncü yılı olacak. Bu sebeple o ismi koyduk. Bu güzel yılda arkadaşlarım ve şahsım bu güzel baroyu temsil edeceği için ayrıca gurur duyuyorum. Seçim sürecinde bizlerle beraber olan özellikle genç meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gelecek dönemde ailemiz daha da büyüyerek daha güzel günlere gidecek. Seçimin kaybedeni yok, kazananı Kayseri Barosudur” dedi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.