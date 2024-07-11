Motosiklet kazasında yaşamını yitiren sürücü defnedildi
Dün gece sabaha karşı meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren sürücü H.Ç. (27) öğle saatlerinde Asri Mezarlığa defnedildi.
Kaza dün gece sabaha karşı Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü H.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik kazasında motosiklet sürücüsü H.Ç. (27) yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. H.Ç.'nin cenazesi öğle saatlerinde Orgeneral Hulusi Akar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından, Asri Mezarlığa defnedildi.