Müdür Esen,' Uluslararası düzeyde 15 kategoride robot yarışmalarını ilimizde organize edeceğiz'

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından, bilişime hakim gençlerle bu alanda çalışma gerçekleştiren öğretmenlerin iş birliği ve iletişimini güçlendirmek, çalışmalarını desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla "Gençtek Akran Öğrenme Modeli ve Genç Bilişim Ekosistemi" projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda, Robot Futbol Ligi düzenlendi. Robot Futbol Ligi, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) odaklı bir turnuva projesidir. Her bir takım, 3 as ve 2 yedek öğrenciden oluşacak ve tasarladıkları robotlarla futbol maçlarına katıldı. Bu projenin temel amacı, öğrencilerin teknolojik becerilerini geliştirmek, takım çalışması alışkanlıklarını pekiştirmek ve onları STEM alanlarına yönlendirmek. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Değerli arkadaşlarım, bugünden başlayarak ikinci kanaat dönemi, çok daha farklı etkinlikler ve öğrenme çıktılarıyla devam edecek. İlimizde organize edeceğimiz 21-24 Mayıs tarihleri arasında, MEB Robot Yarışması da bu yarışmanın ya da bugünkü organizasyonun uluslararası düzeyde gerçekleşmiş olacak. 81 ilden katılımcılar ve yaklaşık 20 ülkeden katılımcılar ile uluslararası düzeyde 15 kategoride robot yarışmalarını ilimizde organize edeceğiz. Çocuklarımızın dijital öğrenmelerini, birbirlerini etkileyerek ve birbirinden öğrenerek gerçekleştirmelerine katkı sağlanmış olacak. Yarışmaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Talas İlçesi Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ise konuyla ilgili , "Robot Futbol Ligi, öğrencilerimizin sadece bilgi ve becerilerini geliştirmek değil, aynı zamanda stratejik düşünme, problem çözme ve ekip ruhu kazanmaları açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bu etkinlikte her bir takım, kendi tasarladıkları robotlarla mücadele edecek, mühendislik bilgilerini pratiğe dökecek ve ortaya koydukları projelerle büyük bir deneyim kazanacaklardır. Bizler, eğitim camiası olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı, onlara iyi bir eğitim ortamı sunmayı ve ülkemizin geleceğini inşa edecek nesilleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Kazananın sadece bir takım değil, bilim ve teknolojiye gönül veren herkes olacağını hatırlatmak istiyorum. Hepinize verimli ve keyifli bir etkinlik diliyorum." sözlerine yer verdi.