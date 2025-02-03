Başkan Özdoğan Hacılar Erciyesspor'u tebrik etti

Hacılar Erciyesspor’un başarısında taraftar desteğinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Özdoğan, “Her koşulda takımımızın yanında olan, tribünlerde coşkularıyla destek veren büyük taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu birliktelik ve sinerji, takımımız için büyük bir motivasyon kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.

“PLAY-OFF’TA EN İYİ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ”

Takımın Play-Off sürecinde de aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğine inandığını söyleyen Başkan Özdoğan, “Şimdi gözümüzü Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefimize diktik. Takımımız, sahada en iyi mücadeleyi sergileyerek ilçemizi ve ilimizi başarıyla temsil edecektir” dedi.

Sezon boyunca üstün bir performans sergileyen Hacılar Erciyesspor, 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Kayseri Süper Amatör Ligi'ni 33 puan ile şampiyon tamamladı.

HACILAR ERCİYESSPOR, BAL LİGİ HEDEFİYLE İLERLİYOR

Kayseri Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Hacılar Erciyesspor, Play-Off aşamasına yükselerek Bölgesel Amatör Lig (BAL) yolunda emin adımlarla ilerliyor. Başkan Özdoğan, tüm Hacılar sakinlerini ve taraftarları Play-Off sürecinde de takıma destek olmaya davet etti.