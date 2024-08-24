Müdür Murat'tan Merhum Antrenör Murat'a vefa

Türkiye Tekvando Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Özben Şimşek, Kayseri’den sonra İzmir’de görev yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye teşekkür etti.

Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Kayseri’de görev yaptıktan sonra İzmir’e tayin olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’nin katkılarıyla geçtiğimiz gün trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Murat Şimşek adı ile yapıldı. Eskici’nin girişimleri sonucu Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından da kabul edilmesi ile gerçekleştirildi. Altı gün süren şampiyonaya 70 ilden 4 bin sporcu katıldı. Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye gösterdikleri ahde vefa örneği için teşekkür etti.