Akraba arası tartışmada silahlar konuştu:1 yaralı

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşanan üzücü olayda, akraba olan iki kişi arasında çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, M.Ö. ve K.Ö. arasında çıkan anlaşmazlık, K.Ö.'nün yanında taşıdığı tüfekle M.Ö.'ye ateş etmesine neden oldu. M.Ö., bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Ö.’yü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk ederken, K.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma başlatılan olay, hem yerel halk hem de yetkililer tarafından yakından takip ediliyor. Bu tür vakaların toplumda yarattığı derin etkiler, hem aile içi ilişkilerin hem de genel güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.