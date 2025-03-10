Muhasebeciler Haftası'nda Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sivil toplum teşkilatları, odalar ve derneklerle bir araya gelip, istişare etmeye devam ediyor.

Muhasebe Haftası kapsamında, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç’a ziyarette bulundu.

Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hoş geldiniz, Ramazan ayınızı bir kez daha tebrik ediyoruz, huzur içerisinde Kadir Gecesi ve bayramlara erişmemizi temenni ediyoruz. Kurumsal bağlamda kendisini en iyi geliştirip, yol alan bir kuruluşumuzsunuz ve yönetim olarak güven veren bir yaklaşımınız var. Artık bir dostluk hukuku da oluştu, onu daha da pekiştirerek, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Haftanızı kutluyorum” diye konuştu.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, Muhasebe Haftası kutlamaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Meslektaşlarımız, mali müşavirlerimiz, yönetim kurulu üyelerimizle bu hafta kapsamında ziyaret etmek istedik, teşekkür ederiz” dedi.

Sıcak ve samimi ortamda geçen ziyarette, günün anısına Yedikaya, Başkan Büyükkılıç’a çiçek takdim etti.