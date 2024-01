Muhtardan geleneksel ayakkabı yardımı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde mahalle muhtarlığı yapan Gonca Kaan, 3 yıldır geleneksel hale getirdiği ayakkabı yardımını bu yıl da devam ettirdi. Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, "Dar gelirli ailelerimize ayakkabıları ulaştırıyoruz" dedi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan; muhtar olduğu günden bu yana her yıl ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor. Muhtar olduğundan bu yana mahallelisine 2 yıl içerisinde 3 bin 500 çift ayakkabı yardımı yapan Kaan, bu yıl da ihtiyaç sahiplerine bin 500 çift ayakkabı yardımı yaptı. Yardımlarına her yıl olduğu gibi bu sene de devam ettiğini söyleyen Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, "Ayakkabı yardımında üçüncü senem oldu. Daha önce 2 bin çift dağıtmıştım. Bu yıl da bin 500 çift ayakkabımız var. Her yıl hayırsever bir abimiz tarafından ve benim tarafımdan elde ettiğimiz ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Hayır sahibi abimizden de Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bize bu konuda yardımcı oluyor. Çünkü mahallemizde dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelerimiz çok fazla. O ailelerimize ayakkabıları ulaştırıyoruz ve hayır dualarını alıyoruz. Allah kendisinden çok razı olsun. Yine bu yardımımızı düzenli olarak yaptık. Allah daha fazlasını yapmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerine, kuaför, halı temizliği gibi birçok yardımda da bulunan Kaan, "Ayakkabı dışında benim asıl mesleğimiz kadın kuaförü olmasından dolayı her yıl okula başlayacak çocukların saçlarını kesiyorum. Sayı sınırı olmadan kız ve erkek çocuklarımızın saçlarını ücretsiz kesiyorum. İhtiyaç sahibi yaşlılarımızın halılarını ücretsiz yıkatıyoruz. Daha sonra çocuk esirgeme kurumlarımızdaki çocuklarımızın saçlarını ücretsiz kesiyoruz. Mahallemizde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Hiç olmayan şeyleri yaptığımız için insanların mutluluğu ve memnuniyeti gözlerinden okunuyor. Allah izin verirse adayım. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" dedi.