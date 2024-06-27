Mükemmele yakın bir maç keyfi!

Talas Belediyesinin, A Milli Futbol takımının Euro 2024'teki 2-1 skorla tamamlanan son grup maçı olan Çekya karşılaşmasını dev ekranda izlettirmesi vatandaşlardan tam not aldı. Maç boyunca büyük heyecanın yaşandığı programın ardından vatandaşlar organizasyonun mükemmel olduğunu söyledi.

Mükemmele yakın bir maç keyfi!
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesinin, A Milli Futbol takımının Euro 2024’teki 2-1 skorla tamamlanan son grup maçı olan Çekya karşılaşmasını dev ekranda izlettirmesi vatandaşlardan tam not aldı. Maç boyunca büyük heyecanın yaşandığı programın ardından vatandaşlar organizasyonun mükemmel olduğunu söyledi.

Daha önceki Türkiye-Portekiz maçının heyecanını dev ekrandan on binlere yaşatan Talas Belediyesi, Euro 2024 F Grubunda mücadele elen ay yıldızlıların Çekya ile olan son maçını yine dev ekrandan sundu. Yamaç Paraşütü İniş Alanındaki programda A Milli Takıma destek veren vatandaşlar, karşılaşmayı büyük heyecanla takip etti. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun’un golleriyle grup ikincisi olarak çıkmayı başaran milli takıma karşılaşmanın sonunda da vatandaşlardan büyük tezahürat geldi. Maçın son düdüğüyle sevince boğulan vatandaşların coşkusu sel oldu. Ellerinde meşaleler, dillerde marşlarla ve oyun havalarıyla galibiyeti kutlayan 7’den 70’e her yaştan vatandaş alandan saatlerce ayrılmadı. Duygularını paylaşan vatandaşlar, milli heyecanın yaşandığı organizasyonun mükemmel olduğunu belirterek, Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.

A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile 2 Temmuz Salı günü saat 22.00’de karşılaşacak.

Mükemmele yakın bir maç keyfi!
Mükemmele yakın bir maç keyfi!
Mükemmele yakın bir maç keyfi!
Mükemmele yakın bir maç keyfi!
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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