Büyükşehir 25 bin sokak hayvanı barındırıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte öncü olduğu hizmetlerin yanı sıra hayvan dostları için de hizmetlerine devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, 5 yılda 24 bin 282 sahipsiz sokak hayvanına rehabilitasyon, muayene ve operasyon işlemi gerçekleştirildiğini, 7 bin 626 sahipsiz sokak hayvanı sahiplendirildiğini duyurdu.

Gönül belediyeciliğini hayatın her alanında uygulamaya ve yansıtmaya gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda şehirdeki birçok barınma evinde sokakta yaşayan can dostlarının korunduğu ve yaşam şartlarının iyileştirildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için tedavi, rehabilite ve kısırlaştırma işlemleri yapıldığını dile getirdi.

“Şehrimizde sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına en üst düzeyde hizmet veriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınma Evi’nde, kurulduğu günden itibaren sokak köpeklerinin korunması, bakımı, aşılanması ve sahiplendirilmesi gibi hizmetlerin sağlandığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, sokak hayvanları için kurulan barınma evleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Köpek barınma evimiz yazlık ve kışlık olmak üzere iki bölümden oluşurken, barınma evine getirilen hayvanlar gerekli kontrolleri ve tedavilerinin yanı sıra bütün ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanıyor. Hayvan bakım evimiz 24 bin metrekare açık alan, 2 bin metrekare kapalı alanda kurulu olup, 600 hayvan kapasitesine sahip. Şehrimizde yaşlı, yaralı ve sahipsiz köpekler barınma evimizde gerekli kontrolleri ve tedavileri yapılmak üzere uygun bölümlere alınıyor. Köpek barınma evimize getirilen köpekler karantina süresini doldurduktan sonra gerekli aşılama işlemleri yapılarak kayıt altına alınıyor. Daha sonra uygun kafeslere yerleştiriliyor. Köpeklerin günlük temizlik ve bakımı yapılıyor. Şehrimizde sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına en üst düzeyde hizmet verilmesi için, yeni cerrahi operasyon ünitesi, dâhili muayene ünitesi ve kısırlaştırma üniteleri faaliyete alınırken, barınağımızda kısırlaştırma işlemi yapılıyor.”

Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci barınağı olacak yeni ve modern geçici hayvan bakım evinin, köpekler için hayata geçirileceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, tesiste gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvanseverler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birim yer aldığını söyledi.

“Minik dostlarımıza özel kedi evleri de yaptık”

Büyükşehir Belediyesi olarak, sokak kedilerinin barınma ve yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla kedi barınma evinin Beştepeler’de faaliyet gösterdiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Dilsiz dostlarımıza yönelik çalışmalarımız kapsamında toplam 500 metrekarelik alana yaptırılan ’Kedi Barınma Evi’nin 100 metrekare kapalı ve 400 metrekare açık alanı bulunuyor. İçinde laboratuvar, muayene ve karantina odalarının da yer aldığı tesiste, kedilerin bakımı yapılıyor. Minik dostlarımıza özel kedi evleri de yaptık. Farklı noktalara konulan kedi evlerinin içerisinde kedi maması ve su bulunurken, barınma ve beslenme ihtiyacı duyan sokak kedileri için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kedi evleri çare oluyor” diye konuştu.

Büyükşehir belediyesi yaklaşık 25 bin sokak hayvanına sahip çıktı

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi olarak, 5 yılda 24 bin 282 sahipsiz sokak hayvanına yönelik rehabilitasyon, muayene ve operasyon işlemi gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 7 bin 626 sahipsiz sokak hayvanının sahiplendirilirken, Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 25 bin sokak hayvanına sahip çıkıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

“Öte yandan ilçe belediyelere 71 bin 595 kilogram yetişkin kedi ve köpek maması, 83 bin 810 kilogram da hayvansever dernekleri ile bireysel hayvanseverler olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları’na mama desteği sağladık. Toplam 150 ton civarında mama desteğimiz oldu.”

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yapılan protokol çerçevesinde sahipsiz hayvanlara 7/24 sağlık hizmeti de verildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, ‘kısırlaştır, aşılat ve yaşat’ sloganı çerçevesinde, Kayseri’de kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme işlemlerinde büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti.