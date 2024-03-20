Murat Kurum da mal varlığını açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un açıkladığı mal beyanında Ankara Çankaya’da kendi adına bir evi, Şengül Kurum’un annesi ve babası için aldığı Ankara Altındağ’da bir evi, yine İstanbul Kağıthane’de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunuyor.

Kurum'un nakit olarak 200 bin TL, 55 bin dolar, 40 bin eurosu bulunuyor.

Muhtelif ziynet eşyası olduğu belirtilen beyanda ayrıca Şengül kurum adına 14 milyon lira da borç olduğu görülüyor.

Beyanda ayrıca kurum üzerine kayıtlı Glock ve Canik marka iki silah ile bir tüfek olduğu belirtildi.