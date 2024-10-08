Murat Titizbaş Meclis Üyeliğinden istifa etti: MHP İlçe Başkanlığına atandı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun başkanlık ettiği toplantının 13. gündem maddesi, Murat Titizbaş’ın MHP Melikgazi İlçe Başkanlığına atanması nedeniyle meclis üyeliğinden istifası oldu. Tüzük gereği aynı anda iki görevi yürütemeyeceğini belirten Titizbaş, şunları söyledi: “Genel merkezimizin ve büyüklerimizin takdiriyle Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığına atanmış bulunuyorum. Tüzüğümüz gereği iki görevi aynı anda yürütemeyeceğim için meclis üyeliğinden istifa ediyorum. Tabii ki hep birlikteyiz; grup başkanı olarak meclis toplantılarına katılmaya devam etmeye çalışacağım. Geride bıraktığımız 6 ay uyumlu geçti. Bundan sonra da yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.”