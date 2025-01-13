Müsavat Dervişoğlu Genel Başkan olduktan sonra ilk kez Kayseri'ye geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye geliyor. Dervişoğlu, Genel Başkan olduktan sonra ilk kez Kayseri’ye gelmiş olacak ve Tomarza, OSB, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve İYİ Parti il binasını ziyaret edecek, ardından İYİ Parti teşkilat mensuplarıyla bir araya gelecek.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI SÜRECİ

MHP'den 17 Nisan 2017 tarihinde istifa eden Dervişoğlu, kendisinin de kurucu üyesi olduğu İYİ Parti'ye geçti; Partinin 200 kurucu üyesi arasında yer aldı. 2018 Genel Seçimlerinde İYİ Parti İzmir milletvekili adayı oldu ve İzmir milletvekili seçildi. 2018-2019 yılları arasında İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2 Ağustos 2019 tarihinde Yavuz Ağıralioğlu’ndan sonra İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine seçildi.

İYİ Parti'nin 2024 yerel seçimlerinde beklediği başarıyı elde edememesi üzerine Genel Başkan Meral Akşener, partiyi olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı. Akşener, genel başkanlık görevine aday olmayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın ve Mehmet Tolga Akalın, genel başkanlık için adaylıklarını duyurdu.

27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 5. Olağanüstü Kurultay’da yapılan oylamalarda, Müsavat Dervişoğlu 611 oy alarak İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçildi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

1960 yılında Ankara’da doğan Müsavat Dervişoğlu, Fatsalı bir ailenin çocuğudur. İlk ve ortaokul eğitimini Fatsa’da tamamlayan Dervişoğlu, lise öğrenimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun’da yaptı. 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'ne kaydoldu, ancak 12 Eylül darbesi nedeniyle eğitimine ara verdi. Daha sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi kariyerine 1978 yılında Ülkücü Gençlik Derneği Fatsa İlçe Başkanlığı ile başlayan Dervişoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. 1989 yılında MHP İzmir İl Teşkilatı’na gönderilen Dervişoğlu, 2000-2011 yılları arasında MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Dervişoğlu, 2011 seçimlerinde ise MHP İzmir Milletvekili adayı oldu.

2017 yılında MHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye katılan Dervişoğlu, partinin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2018 seçimlerinde İzmir Milletvekili seçilen Dervişoğlu, 2018-2019 yılları arasında İYİ Parti’nin Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2019 yılında ise İYİ Parti Meclis Grubu Başkanvekili oldu. Dervişoğlu şu anda İYİ Parti Genel Başkanı olarak görev yapıyor.