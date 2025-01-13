Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Dönem Sonu etkinlikleri gerçekleşti

Hacılar ilçesinde bulunan Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine şehrin coğrafyasını ve tarihi dönemeçlerini daha iyi tanıtmayı amaçlayan bu etkinlikler, aynı zamanda kültürel ve tarihi bilincin artmasına katkıda bulundu.

Araştırmacı Yazar Osman Gerçek, "Yaşadığımız Şehir: Kayseri" başlıklı sunumunda, Kayseri'nin coğrafi özellikleri ve tarihi gelişimi hakkında detaylı bilgiler verdi. Gerçek, Kayseri'nin zengin tarihi ve kültürel mirasının, şehrin bugünkü kimliğinin şekillenmesindeki rolünü vurguladı.

Yazar Erdal Ergenç ise "Kudüs Bilinci" konusundaki seminerinde, Filistin davası ve İsrail'de Siyonizm tarafından sürdürülen katliam ve işgaller hakkında çarpıcı bilgiler sundu. Ergenç, Kudüs'ün tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekerek, Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve uluslararası toplumun bu konudaki duyarlılığının artması gerektiğini ifade etti.

Toplantılar, öğrencilerin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırırken, katılımcılar tarafından büyük ilgi ve beğeni topladı.