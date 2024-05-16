MÜSİAD Kırşehir Şubesi 'Kur'an-ı Kerim' ayetiyle farkındalık oluşturdu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi, Kur’an-ı Kerim ayetinin yazılı olduğu pankart ile ticaret ahlakına dikkat çekti.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi, A’râf Suresi 54. Ayetinde yer alan "Bilesiniz ki yaratmak ta yarattıklarına yasa koymakta Allah’a aittir. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!" yazılı pankartı şube binasına asarak ticaret ahlakına dikkat çekmek istedi. MÜSİAD Şube Başkanı Ali Rıza Aslan, Kur’an- Kerim ayetinin yazılı olduğu pankartın insanların dikkatini çektiğini ve toplumun yozlaşmasının önüne geçeceklerini düşündüğünü söyleyerek, "Pankartla farkındalık oluşturmak istedik. Toplumda ticari ahlakın bozulduğunu hissediyoruz. Özellikle fiyat geçişlerinde ticari ahlakın değer kaybına uğradığını görmekteyiz. Dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için pankart astık. Astığımız pankart güzel oldu ve dikkat çekti. Bir çok arkadaşımız ve insan bizi aradı bizlerde pankartı asma nedenimizi anlattık" dedi.

"Kur’an-ı Kerim her şeye öncü"

Kur’an-ı Kerim’in her şeye öncü olduğunu ve toplumun düzelmesinde de önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Aslan, "Ayrıca sosyal ilişkilerimizde arkadaş çevresi ilişkilerimizde düzeyli ve ahlaklı davranışların sergilenmesi konusunda dikkat çekmek istedik. Biz, Türk toplumu ve Müslüman bir ülkeyiz. Peygamberimizin sünneti ve yaratan Allah’ın ayetleri bizlerin; güzel ahlaklı olmasını istiyor. Bizde pankartı bu doğrultuda astık. Pankart inşallah bir farkındalık oluşturur ve insanlar toplumsal ilişki ve ticari ilişkilerinde kendilerine çeki düzen verirler" diye konuştu.