MÜSİAD Şube Başkanı Akmermer: 'Türkiye artık bölgesel asgari ücret uygulamasına geçmelidir'

Suriye’de Kayseri’nin Bayraktarlığı

Toplantıda konuşan Akmermer, Suriye'deki konut inşaatlarında MÜSİAD Kayseri Şubesi olarak aktif rol almak istediklerini belirtti. Akmermer, "Halihazırda Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin hemen yanı başında olacak bu büyük ekonomik gelişmelere kayıtsız kalamayız. Kayseri inşaat sektöründe önemli işlere imza atan firmalarımızla, bu alanda bayraktarlık yapma gayreti içerisindeyiz" dedi.

2024’ün Zorlukları ve 2025 Beklentileri

Akmermer, 2024 yılının zor geçtiğini ancak Kayseri'nin ekonomik açıdan dirençli bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. "2024’ü zor bir yıl olarak geride bırakıyoruz. Ancak 2025’ten daha ümitliyiz. Uygulanan sıkı para politikasının ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının olumlu sonuçlarını piyasada göreceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi Döneminde Mobilya Sektörü

Kayserili mobilyacıların pandemi dönemini iyi değerlendirdiğini belirten Akmermer, "Firmalarımız krize hazırlıklı olduklarını gösterdi. Pandemi dönemini Kayseri olarak iyi kullandık" dedi.

Siyaset Gündemde Yok

Kendisine yöneltilen AK Parti Kayseri İl Başkanlığı sorusu üzerine Akmermer, “Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. İl Başkanlığı için aday olmayı düşünmüyorum. Şubenin genel kurulunda adayım ve ticarette devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Bölgesel Asgari Ücret Talebi

Asgari ücret konusunda bölgesel uygulamaya geçilmesi gerektiğini ifade eden Akmermer, "Türkiye artık bölgesel asgari ücret uygulamasına geçmelidir. Hakkari'deki ile İstanbul'daki asgari ücretin aynı olması doğru değil. Bu konuda çalışmalara başlanmalı" dedi.

Toplantı, üyelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi. MÜSİAD Kayseri Şubesi, 2025 yılı için güçlü bir vizyon belirleyerek çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.