Mustafa Asım Köksal, Panelde Anlatılacak
Merhum tarihçi ve fikir adamı Kayserili M. Asım Köksal Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde 28 Kasım 2023 Salı günü saat:14.00'de düzenlenecek bir panelle değişik yönleriyle anlatılacak.
- 27.11.2023 09:35
- Güncelleme: 27.11.2023 09:54
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Erciyes Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan proğramda, Merhum tarihçi ve fikir adamı Kayserili Mustafa Asım Köksal, farklı yönleriyle anlatılacak.
Haber Merkezi
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN