Müstakil evde yangın çıktı

Keykubat Mahallesi 'nde bir müstakil evde sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.

Müstakil evde yangın çıktı

Yangın, Kayseri’nin Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi  Gültekin Sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İki genç erkeğin ikamet ettiği evde yangını gören çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans ekipleri de sevk edildi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, diğer evlere sirayet etmeden söndürüldü. İçeride kimsenin olmadığı öğrenilirken yangın maddi zarara neden oldu. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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