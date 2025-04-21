Mutfak Sanatları Merkezi, açılış için gün sayıyor

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde tamamlanan merkez, yaklaşık 2.000 metrekarelik bir alanı kaplayarak, şehirdeki gastronomi, kültür ve turizme önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Merkezin son durumunu yerinde inceleyen yetkililer, proje hakkında bilgi aldı. Çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini belirtilirken, açılışına az bir süre kaldığı vurgulandı. Merkezin dekorasyonu, işlevselliği ve donanımları üzerine yapılan detaylı incelemelerle, Kayseri'nin gastronomi potansiyelinin ne denli önemli olduğu bir kez daha öne çıktı.

Yetkililer, Mutfak Sanatları Merkezi’nin açılmasıyla beraber, Kayseri’deki gastronomi faaliyetlerinin daha da gelişeceğine ve bu alanda önemli bir merkez olacağına dikkat çekti. Açılış tarihi ise merakla bekleniyor.