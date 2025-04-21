  • Haberler
  • Gündem
  • Mutfak Sanatları Merkezi, açılış için gün sayıyor

Mutfak Sanatları Merkezi, açılış için gün sayıyor

Kayseri, zengin mutfak kültürüyle tanınan bir şehir olarak, bu kültürü yansıtacak ve misafirlere hizmet verecek yeni bir Mutfak Sanatları Merkezi'ne kavuşmak üzere.

Mutfak Sanatları Merkezi, açılış için gün sayıyor

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde tamamlanan merkez, yaklaşık 2.000 metrekarelik bir alanı kaplayarak, şehirdeki gastronomi, kültür ve turizme önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Merkezin son durumunu yerinde inceleyen yetkililer, proje hakkında bilgi aldı. Çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini belirtilirken, açılışına az bir süre kaldığı vurgulandı. Merkezin dekorasyonu, işlevselliği ve donanımları üzerine yapılan detaylı incelemelerle, Kayseri'nin gastronomi potansiyelinin ne denli önemli olduğu bir kez daha öne çıktı.

Yetkililer, Mutfak Sanatları Merkezi’nin açılmasıyla beraber, Kayseri’deki gastronomi faaliyetlerinin daha da gelişeceğine ve bu alanda önemli bir merkez olacağına dikkat çekti. Açılış tarihi ise merakla bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Akkışla Civarı Derneği'nde Yeni Dönem: Erol Sungur Başkanı Oldu
Akkışla Civarı Derneği'nde Yeni Dönem: Erol Sungur Başkanı Oldu
Milletvekili Ataş'ın, İlçelerde vatandaş buluşması devam ediyor
Milletvekili Ataş'ın, İlçelerde vatandaş buluşması devam ediyor
Kayseri'deki 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Coşkuyla Devam Ediyor
Kayseri'deki 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Coşkuyla Devam Ediyor
Develi İlçesine 12 Milyon TL'lik Atık Su Yatırımı
Develi İlçesine 12 Milyon TL'lik Atık Su Yatırımı
Mutfak Sanatları Merkezi, açılış için gün sayıyor
Mutfak Sanatları Merkezi, açılış için gün sayıyor
TEM'den operasyon: 12 şahıs yakalandı
TEM’den operasyon: 12 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!