TEM'den operasyon: 12 şahıs yakalandı

Kayseri'de terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 12 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.

TEM'den operasyon: 12 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 10 şahıs olmak üzere toplamda 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Akkışla Civarı Derneği'nde Yeni Dönem: Erol Sungur Başkanı Oldu
Akkışla Civarı Derneği'nde Yeni Dönem: Erol Sungur Başkanı Oldu
Milletvekili Ataş'ın, İlçelerde vatandaş buluşması devam ediyor
Milletvekili Ataş'ın, İlçelerde vatandaş buluşması devam ediyor
Kayseri'deki 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Coşkuyla Devam Ediyor
Kayseri'deki 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği Coşkuyla Devam Ediyor
Develi İlçesine 12 Milyon TL'lik Atık Su Yatırımı
Develi İlçesine 12 Milyon TL'lik Atık Su Yatırımı
Mutfak Sanatları Merkezi, açılış için gün sayıyor
Mutfak Sanatları Merkezi, açılış için gün sayıyor
TEM'den operasyon: 12 şahıs yakalandı
TEM’den operasyon: 12 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!