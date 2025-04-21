TEM'den operasyon: 12 şahıs yakalandı
Kayseri'de terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 12 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 haftalık çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 10 şahıs olmak üzere toplamda 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.