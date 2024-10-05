Sağlık çalışanları Filistin için miting düzenledi

Kayseri’de, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği katliamlara karşı; Kayseri’de sağlık çalışanları, kuruluşları, STK’lar ve öğrenciler tarafından miting düzenlendi.

Mimar Sinan Park’ında düzenlenen mitinge; Kayseri Tabip Odası Başkanı İlhan Şahin, Kayseri Diş hekimi odası başkanı İlhan Karacalar, Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Kayseri Sağlık ve Medeniyet Derneği İl Temsilcisi Mustafa Karaağaç, Kayseri SAY Vakfı İl Temsilcisi İbrahim Özcan, Kayseri Hayat ve Sağlık Vakfı Başkanı Mustafa Birkin, Kayseri Tabip-Sen İl Temsilcisi Mustafa Ballı, Hekimsen Kayseri Şube Başkanı Şule Çelebi, Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Onur Arık, Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Gökmen Atabey, Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, Tıp Fakültesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Kayseri Tabip odası başkanı İlhan Şahin, “Bombalanmış, elektrikleri kesilmiş, tıbbi cihazları parçalanmış, ilacı ve malzemesi tükenmiş hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarının çaresiz feryatlarını duymaya ve kendimizi onların yerine koymaya geldik. Dahası, kendimizi çevremizdeki tarih bilincini, milli bilincini, dini hassasiyetini ve hatta vicdanını kaybetmişçesine, koma haline benzer bir şekilde sessiz ve eylemsiz kalan insanların gafletinden sıyırıp gözlerimizi açmaya ve birbirimizi uyandırmaya geldik. Artık kalbimizden buğz etme aşamasını geçerek, tahammül edilmesi imkânsız olan bu büyük zulme, şimdilik en azından dilimizle karşı durma niyeti ve azmiyle buradayız. Biliyoruz ki bugün söylediğimiz sözler, ülkemizin ve dünyanın her bir yanından Hakkı haykıran nice sözle birleşerek arşa yükselecek ve bu yükseliş, Allah’ın izniyle, eninde sonunda bizleri Filistin’deki zulme, Doğu Türkistan’daki zulme ve dünya üzerindeki tüm zulümlere elimizle de engel olma gücüne kavuşturacaktır” diye konuştu.

Savaşın derhal bitirilmesi talebinde bulunduklarını ifade eden Kayseri Diş hekimi odası başkanı İlhan Karacalar, “Siyonist İsrail Cenevre Konvansiyonları başta olmak üzere uluslararası normların tümünü rafa kaldırılmış, soykırım, göçe zorlama, ırksal ayrımcılık, yasak silahları kullanma, hastaneleri, okulları vuran eylemleri ile insanlığa karşı suç makinasına dönüşmüştür. Derhal! Katliamlara dur denilsin, tüm uluslararası kuruluşlardan, bu saldırılara son vermek için etkili ve somut adımlar atmasını talep ediyoruz. Derhal! Barış için işbirliği yapılsın. Ortadoğu ve dünya barışını sağlamak amacıyla, çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanmasını talep ediyoruz. Derhal! İnsanlık onuru için, barışın içinde yaşayabileceğimiz bir dünya adına, tüm insanların yaşamının korunması ve her türlü ayrımcılığa karşı durulmasını talep ediyoruz. Dünyadaki herkesin, kadınların, sivillerin, çocukların ölmediği, huzur içinde yaşanacak bir geleceğin mümkün olması için buradayız. Herkesin sesi olmalıyız” şeklinde konuştu.

İsrail’in saldırılarının temel ihtiyaçlar ve tıbbi malzeme erişimine engel olduğunu vurgulayan Kayseri Eczacılar odası başkanı Uğur Nuri Akın, “Katil İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana uluslararası toplumun ve uluslararası kuruluşların bütün tepkilerine, itirazlarına rağmen Filistinli sivil ve masum insanlara yönelik insani hukuk normlarını ve uluslararası hukuku ihlal eden şiddetli saldırılarına ara vermeksizin devam etmektedir.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, ibadethanelere, uluslararası yardım kuruluşlarının bulunduğu bölgelere yönelik havadan ve karadan devam eden saldırıları ve ablukası, sivil halkın en temel gereksinimlerine ulaşamamasına neden olmaktadır. İnsani yardımların bölgeye girişine izin verilmemesi nedeniyle başta bebekler ve çocuklar olmak üzere binlerce Filistinli temel gıdaya, temiz suya ve tıbbi malzemelere erişememektedir” dedi.



Kayseri Sağlık ve Medeniyet derneği il temsilcisi Mustafa Karaağaç ; ise “Gazze kentinde yaşanan katliamı, Batı Şeria’yı ve bütün Filistin’deki katliamı konuşmak için toplandığımız gibi; Mayambar’da Budistlerin yaptığı katliamı, Doğu Türkistan’da Türk kardeşlerimize yapılan Çin’in dinsizleştirme ve yaptığı başka katliamları protesto etmek için toplanmış bulunmaktayız. Bu arşın gölgesinde hoş bir seda bırakabilmektir. Rabbim bizleri bu cevherde, bu düzende yol almayı nasip etsin” dedi.